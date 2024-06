Questo MINI-COMPRESSORE di Bosch è potentissimo e scontato a soli 56€ su Amazon!

Quest’offerta è volta a farti viaggiare sicuro, ovunque tu vada. A chi non è mai successo di avere le gomme della propria auto sgonfie o di dover gonfiare un materassino in spiaggia? Con Bosch Home and Garden Easypump, tutte queste azioni saranno di una semplicità inaudita. Il mini-compressore è scontatissimo su Amazon, passando da 72,99€ a soli 56,98€!

Tutte le caratteristiche del mini-compressore Bosch

Questo compressore è dotato di un motore capace di gonfiare pneumatici di auto, moto e biciclette fino a 10,3 bar. La sua versatilità lo rende anche perfetto per gonfiare palloni da calcio, basket e pallavolo, così come materassini da campeggio e altri piccoli articoli per sport acquatici. Grazie all’attacco universale, è compatibile con tutte le valvole standard presenti sul mercato, assicurando un uso facile e senza complicazioni.

Tra le chicche di questi dispositivo abbiamo funzione Autostop: basta impostare la pressione desiderata e il compressore si spegnerà automaticamente al raggiungimento di quella pressione, prevenendo il rischio di gonfiare eccessivamente.

Non manca un display digitale retroilluminato che mostra la pressione in tempo reale, il valore preimpostato e lo stato di carica della batteria, mentre la luce LED assicura una buona visibilità durante l’utilizzo anche al buio.

Il mini compressore Bosch EasyPump viene fornito con tutto il necessario per un utilizzo immediato e completo: un cavo USB, un attacco per pneumatici, un ago a spillo, un adattatore per biciclette, un adattatore conico per gonfiabili e un pratico sacchetto in tessuto per il trasporto.

Non rischiare mai più di rimanere con l’auto a terra e fai tuo Bosch Home and Garden Easypump: il mini compressore di altissima qualità che crolla al prezzo di appena 56,98€!