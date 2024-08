Questo laptop ultra-versatile è in super offerta: Windows 11 ad appena 219€

Il Jumper EZbook S7-Hi è un notebook economico ma super affidabile, perfetto per navigare il web, prendere appunti e studiare. Attualmente è disponibile a un prezzo ridicolo su Amazon: può essere tuo ad appena 219€, grazie a un coupon sconto di 50 €.

Il computer è alimentato da un processore Intel Celeron 5205U dual-core con una frequenza base di 1,9 GHz e grafica integrata UHD 300MHz. Sebbene non sia un processore di fascia alta, è adeguato per gestire compiti leggeri come la scrittura, la gestione di fogli di calcolo e la navigazione web.

Il notebook è dotato di 4 GB di RAM DDR4 e 128 GB di SSD, con la possibilità di espandere la memoria tramite una scheda TF fino a 512 GB. Questa configurazione offre abbastanza spazio per installare applicazioni essenziali e archiviare file importanti.

Il laptop dispone di un display da 15,6 pollici con risoluzione HD, che, pur non essendo il massimo per la qualità visiva, è sufficiente per le esigenze di base. Con un peso di soli 1,6 kg e uno spessore di 0,78 pollici, è facile da trasportare, rendendolo un’opzione ideale per chi ha bisogno di un dispositivo leggero e portatile.

In termini di connettività, il Jumper EZbook S7-Hi è dotato di Bluetooth 4.2 e Wi-Fi dual-band (2.4G / 5G), garantendo connessioni rapide e stabili. Le opzioni di porta includono USB 3.0, Tipo-C, Mini HDMI, jack per cuffie da 3,5 mm e uno slot per schede Micro TF, offrendo versatilità nelle connessioni con altri dispositivi. Non perdere l’occasione di averlo a questo prezzo aggressivamente competitivo: rimane ancora poco tempo.