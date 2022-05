Questo iPhone costa pochissimo ed è PERFETTO

Se state cercando un nuovo smartphone di casa Apple oggi più che mai avete una scelta incredibile nel mercato. Fra dispositivi nuovi, smartpohone midrange premium, telefoni usati o ricondizionati c’è oggi l’imbarazzo della scelta. Ma come fare per scegliere la soluzione migliore? Ci pensiamo noi con un’offerta su Amazon che ci ha semplicemente conquistato.

Abbiamo parlato più volte della potenza bruta di iPhone 13 Pro Max, dell’ottimo rapporto qualità-prezzo di iPhone SE (2022) o del modello 12 Mini. Oggi però, vogliamo spiegare le funzionalità su un “ricondizionato come nuovo” che c’è su Amazon. Stiamo parlando dell’ottimo iPhone 11 Pro, il top di gamma del 2019 che è ancora un ottimo affare.

iPhone 11 Pro: la scelta vincente

Sicuramente ha un design di vecchia generazione, ancora gradevolissimo però, ma ha soprattutto un potente cuore Apple Bionic A13 che promette prestazioni uniche. È un chipset davvero eccellente e lo abbiamo visto anche su iPad di nona generazione e sul monitor Apple Studio Display. Segnaliamo che non c’è il 5G, ma poco male: vanta un modem LTE velocissimo e un Wi-Fi ancora più rapido. Fra le altre cose, dobbiamo citare perfino lo schermo OLED da 5,8 pollici – la mia dimensione preferita. Di fatto, è compattissimo ma realizzato con materiali premium. C’è la ricarica wireless ma non la MagSafe a è presente la solita porta Lightning per la ricarica.

Disponibile in quattro colorazioni: Silver, Green, Gold, Graphite e costa davvero poco: 581,48€ con spedizione gratuita e consegna immediata. Non c’è il ProMotion ma il telefono ha un pannello unico. Non manca il notch che contiene Face ID e tutti i sensori e dispone poi di un comparto fotografico eccellente con tre sensori da 12 Megapixel, capacità di girare video in 4K, in slow-motion e non solo.

Insomma: capite bene che ancora oggi è una soluzione più che valida e le rinunce sono davvero minime: ha perfino una batteria dall’autonomia spaziale. Approfittatene prime che terminino le scorte.

