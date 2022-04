Apple: iPhone, iPad e Mac saranno introvabili per molto tempo

Secondo quanto stimato da Apple sembra che i vincoli di fornitura legati alla crisi della catena di approvvigionamento siano destinati ad aumentare nei mesi a venire.

Se facciamo un passo indietro, ricordiamo che ci sono stati numerosi problemi legati ai lockdown in Cina, alla crisi dei semiconduttori, alle varie problematiche correlate alla guerra in Ucraina che hanno messo a dura prova la resistenza di molte aziende, Apple compresa.

Apple: la crisi si fa sentire, purtroppo

Di fatto, in questi mesi, l’OEM di Cupertino ha avuto una notevole difficoltà a garantire la giusta dose di unità al pubblico; per molto tempo, iPhone, iPad, Mac sono stati introvabili a causa dei limiti dell’offerta e di una domanda – fortunatamente – elevata. Purtroppo però, sembra che la previsione sia destinata ad aumentare nel terzo trimestre dell’anno corrente.

A riportare queste parole è stato il CFO di Apple Luca Maestri durante l’ultima chiamata agli utili. Il funzionario ha ribadito come le continue interruzioni dovute alla carenza di semiconduttori e ai lockdown in Cina stanno rendendo impossibile una produzione di device per soddisfare la domanda delle persone.

Addirittura, si stima che i vincoli di fornitura porteranno ad Apple un down compreso fra i 4 e gli 8 miliardi di dollari. Il CEO dell’azienda ha detto che molte criticità sono legate al corridoio di Shangai. Anche se gli impianti sono nuovamente tutti operativi, ci vorrà diverso tempo prima di tornare ad una produzione regolare.

Quali sono i prodotti più colpiti? Secondo una stima si apprende che i vincoli hanno interessato principalmente gli iPad (i Mini e i modelli basici sono stati introvabili per moltissimo tempo) e i MacBook Pro da 14 e 16 pollici con prestazioni top.

A tal proposito, vi suggeriamo di acquistarne uno, se siete intenzionati, per due motivi:

da un lato, c’è un costo più basso di quello di listino grazie alle promozione di Amazon;

dall’altro, non sappiamo per quanto saranno disponibili, quindi affrettatevi.

Vi segnaliamo infatti: