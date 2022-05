Questo è l'iPad perfetto per giocare da mobile

Lo sappiamo tutti che gli iPad sono strumenti eccezionalmente versatili, capaci di adattarsi alle esigenze dei lavoratori, degli studenti, dei professionisti ma anche di tutti coloro che vogliono semplicemente un buon prodotto con cui divertirsi durante i momenti di svago. Magari per passare ore spensierate su Netflix o vedendo una puntata di Moon Knight su Disney+ o perché no, giocando a qualche titolo scaricabile dall’App Store o da Apple Arcade.

Noi oggi, girovagando sul web, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero frizzante; abbiamo scoperto infatti, che l’iPad Mini di sesta generazione, quello presentato nell’autunno dello scorso anno, lo si può portare a casa ad un prezzo di 502,00€ al posto di 559,00€. Secondo noi, questo piccolo tablet, è ideale per il gaming e ora vi spieghiamo perché.

iPad Mini: come una console, ma più versatile

Andiamo con ordine: il suo design e il suo peso contenuto ve lo faranno amare. iPad Mini è bello, bello e possibile, con un prezzo di lancio tutto sommato appetibile (lo street price di 502,00€ è davvero buono) e permette di essere usato per tutti gli scopi che si possono immaginare. Pensate che potete perfino montarci un video con LumaFusion grazie al SoC Apple Bionic A15 inserito all’interno.

Noi lo amiamo pr il gaming perché, essendo piccolo, ricorda quasi il tablet della Switch OLED. Fantastico il form factor, si impugna bene e le partitelle a PUBG Mobile o a COD sono semplicemente mozzafiato. No, non avremo uno schermo OLED, appunto, o un pannello ProMotion ma è l’usabilità generale che lo rende perfetto per il gaming. Basta provarlo per innamorarsene.

Ci sono tanti titoli bellissimi su Apple Arcade (il nostro preferito è OceanHorn 2, molto simile a Zelda Breath of the Wild). Apprezziamo molto Reale Racing 3 o Asphalt 9, ma è molto bello anche Dragon Ball Legends. Insomma, non avete che l’imbarazzo della scelta. Buon divertimento con il vostro nuovo tablet.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPad mini 2021 : tutti i prezzi

24,89€ è il miglior prezzo per Apple iPad mini 2021, in questi giorni offerto da Amazon.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte accessibili.