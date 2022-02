Questo è il tablet e-ink più esclusivo di sempre

Huawei non avrà sicuramente vita facile quest'anno poiché continua a lottare per affrontare le sfide che sono giunte con il ban degli Stati Uniti nel lontano 2019.

È interessante notare che la compagnia ha escogitato alcune strategie per garantire la sua permanenza nel mercato dell'elettronica di consumo, come il rilascio dei suoi modelli di punta senza supporto 5G, ad esempio. La società sta inoltre intensificando la sua spinta innovativa rilasciando oggi una serie di device molto interessanti per il mercato globale. L'ultimo di questi gadget è il Huawei MatePad Paper che è appena stato mostrato.

Huawei MatePad Paper: le caratteristiche

Il MatePad Paper è un tablet/lettore di e-book con alcune caratteristiche impressionanti che permettono al device di svolgere efficacemente una doppia funzione.

Da una parte racchiude uno schermo in scala di grigi da 10,3 pollici con una risoluzione di 1872 x 1404 pixel e un rapporto di aspetto di 227 PPI. È altresì dotato di funzionalità aggiuntive come uno schermo antiriflesso e riflettente che aiuta l'utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione.

La società afferma che la lavagna è in grado di riprodurre 256 sfumature di scala di grigi per visualizzare testo, immagini e video. Il tablet è inoltre dotato di 32 livelli di retroilluminazione.

Come lettore di e-book, il dispositivo racchiude cornici ridotte sui bordi superiore, inferiore e destro, mentre il bordo sinistro è leggermente più largo per dare l'idea di un libro che viene aperto. Il terminale presenta un rapporto schermo-corpo dell'86,3%.

Inoltre, MatePad Paper funziona con un processore Hexa-core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il dispositivo è compatibile con la M-Pencil (seconda generazione) lanciata dalla compagnia per i suoi tablet di fascia alta.

Pertanto, potrete prendere appunti, annotare, modificare libri e altri documenti. Lo schermo è ben reattivo allo stilo poiché Huawei ha ottimizzato la sensibilità dello schermo strutturato. La M-Pencil presenta 4096 livelli di sensibilità alla pressione e una bassa latenza di 26 ms.

Il tablet e-ink avvia HarmonyOS 2 offrendo funzionalità come la possibilità di stabilire facilmente una connessione tra il tablet e laptop, PC, tablet e telefoni Huawei. La connessione avviene sotto forma di chiavetta USB ma in modalità wireless, grazie al supporto WiFi 6+ e Bluetooth 5.2 a bordo. Pertanto, potrete condividere facilmente note e PDF tra i diversi articoli.

Sotto la scocca troviamo una batteria da 3625 mAh che è propagandata per offrire fino a 28 giorni di durata della batteria in standby. Inoltre viene fornito con la ricarica rapida da 22,5 W che secondo la società può fornire fino a 6 giorni di lettura con una carica di 1,5 ore. Supporta la ricarica inversa. Il dispositivo dispone anche del riconoscimento delle impronte digitali poiché il pulsante di accensione funge anche da sensore.

Il MatePad Paper viene effettivamente fornito con la M-Pencil e una custodia protettiva. Sarà venduto al dettaglio in Europa per € 499.