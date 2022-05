Questo è il miglior Xiaomi TOP da comprare oggi

Oggigiorno ci sono moltissimi smartphone di punta nel panorama Android; scegliere infatti, è diventata un’impresa davvero ardua. Come fare per scegliere quello migliore? Ve lo diciamo noi, non si può, ma c’è la soluzione di Xiaomi che è perfetto per le esigenze di tutti, a nostro avviso.

Districarsi fra i numerosi top di gamma è davvero un compito gravoso. Ci sono modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Il flagship che vi proponiamo oggi però, è una delle ammiraglie più potenti sul mercato che viene proposta ad un prezzo concorrenziale su Amazon. Solo 699,90€ al posto di 799,90€. Si tratta di uno sconto davvero elevato per un prodotto che è in commercio da pochissimo tempo. Stiamo parlando dello Xiaomi 12.

Xiaomi 12: l’ammiraglia perfetta non esist…

A meno di 700€ questo è un telefono da non perdere. In primo luogo, ha un processore premium, anzi, il più esclusivo di sempre. È l’ottimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, realizzato con un nodo architettonico a 4 nanometri da Samsung. La versione in sconto è quella che presenta 8 GB di RAM e 128 GB di storage a bordo.

Non di meno, c’è una fotocamera premium da 50 Mpx con software e un algoritmo AI davvero avanzato. Il tutto viene coadiuvato da una lente ultrawide da 13 Megapixel e da una telemacro da altri 5 Mpx.

Lo schermo poi è di prim’ordine: pannello AMOLED da 6,28″ con risoluzione FullHD+, TureColor, AdaptiveSync da 120 Hz, Dolby Vision e HDR 10+. Non di meno, c’è la certificazione Low Blue Light.

Non manca un comparto audio top con speaker e sound by Harman Kardon e supporto per il Dolby Atmos. La batteria è da 4500 mAh con tecnologia Xiaomi AdaptiveCharge da 67W e wireless charging da 50W.

A soli 699,90€ è un’occasione da non perdere, ma fate in fretta: è un’offerta a tempo limitato che non sappiamo quanto durerà ancora. Siate veloci.