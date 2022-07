Questo è il miglior Xiaomi da acquistare su Amazon oggi

Siamo entrati ufficialmente a luglio e in questo mese Xiaomi presenterà la nuova line-up di smartphone di punta. Stiamo parlando della serie Xiaomi 12S che, secondo quanto si apprende da alcuni report online e anche dei poster ufficiali rilasciati dal marchio, sarà la prima gamma dell’azienda a ricevere le ottiche co-sviluppate da Leica.

Inoltre, abbiamo letto proprio ieri che il modello Xiaomi 12 ultra è stato ufficialmente cancellato dalla compagnia. Di fatto, il Mi 11 ultra non riceverà un successore, mangerete spirituale sarà il 12S ultra. Questa sarà un’ammiraglia davvero eccezionale, in grado di competere con tutti i dispositivi Premium presenti in commercio, ma anche in grado di battere tutti gli altri sul fronte fotografico. Il colosso tecnologico cinese è pronto a rivoluzionare il mercato della fotografia da mobile con le nuove soluzioni in arrivo. Riuscirà nel suo intento?

Xiaomi 12 è il flagship da acquistare al miglior prezzo

Intanto però, vogliamo consigliarvi un altro device eccezionale da comprare oggi su Amazon, magari approfittando degli offerte e degli sconti presenti in questi giorni. Manca ancora diverso tempo ai Prime Days, questo è vero, ma vi consigliamo di dare uno sguardo al sito di Amazon perché potreste trovare delle belle occasioni.

Si dice anche che la serie Xiaomi 12S non arriverà sul mercato internazionale… E questo potrebbe essere un guaio per tutti i fan del marchio. Pensate anche che oggi, grazie agli sconti imperdibili, Xiaomi 12 Pro, l’attuale ammiraglia con processore Snapdragon 8 Gen 1, si può portare a casa a soli 859,00€.

Se cercate però un flagship killer, la nostra scelta ricade ovviamente solo Xiaomi 12X a 481,00€. Insomma, facciamo il punto: cosa acquistare oggi? Non avete che l’imbarazzo della scelta. La società cinese tende a rilasciare sul mercato una pletora di dispositivi pensati per più fasce di prezzo, così da accontentare tutti gli utenti. Non a caso, il catalogo dell’azienda è praticamente immenso.

Se dovessero arrivare nuovi dettagli sull’evento di lancio della nuova line Up di punta del marchio di Lei Jun, ve lo faremo sapere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.