Questo è il miglior telefono di Redmi da comprare OGGI

Il nuovo Redmi Note 11T Pro Plus è appena apparso all'interno del portale di Geekbench e ha rivelato la presenza del chipset Dimensity 8100 di MediaTek sotto la scocca.

Intanto, vi ricordiamo che il sub brand di Xiaomi ha appena confermato che svelerà i nuovi Redmi Note 11T Pro nel mercato locale asiatico il prossimo 24 maggio. Adesso, a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale, possiamo notare che il modello Pro Plus è stato avvistato su Geekbench.

Redmi Note 11 Pro Plus: facciamo il punto

In queste ore, un nuovo terminale di questo marchio è stato visto da MySmartPrice con numero di modello 22041216UC sul portale di Geekbench. È stato anche avvistato sull’ente 3C.

Il sito di Geekbench indica che il device in questione avrà un processore octa-core con frequenza massima di 2,85 GHz. Non mancheranno quattro clock di efficienza a 2,0 GHz e una GPU Mali G610. Il SoC dovrebbe essere il Dimensity 8100 di MediaTek. Il telefono dovrebbe disporre di 8 GB di memoria RAM e dovrebbe avere Android 12 pronto all’uso. I punteggi su Geekbench sono di 4170 e 6379 nei test single e multi core.

Purtroppo, non abbiamo modo di sapere le altre specifiche tecniche. Dal sito 3C scopriamo che disporrà di uno schermo LCD IPS da 6,6 pollici con risoluzione FHD + e refresh rate da 144 Hz. Sotto la scocca non dovrebbe mancare Android 12 con MIUI 13. Lo storage sarà di 128 GB ma potrebbe esserci una versione fino a 512 GB. Presente poi una cella energetica da 5000 mAh con fast charge da 120W. Il debutto è alle porte, vi invitiamo a restare connessi. Questo dovrebbe essere il Redmi più potente della fascia media. Speriamo che possa arrivare presto anche da noi in Europa.

