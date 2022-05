Redmi Note 11T Pro e Pro+: ecco cosa aspettarci

Poche ore fa, il sub brand di Xiaomi ha confermato il lancio della nuova gamma di midrange premium per il mercato asiatico: stiamo parlando dei nuovi Redmi Note 11T Pro e Pro+, due device che saranno venduti ufficialmente a partire dal prossimo 24 maggio in Asia. Per quanto concerne il debutto internazionale invece, c’è ancora da attendere: non ci sono dettagli in merito.

Sappiamo che la gamma 11T Pro è prossima al lancio e in occasione della presentazione imminente, la compagnia ha appena aperto i preordini sul suo sito ufficiale. Da quanto si osserva un poster teaser trapelato sul portale di Weibo, scopriamo che la line-up includerà due modelli: Redmi Note 11T Pro e 11T Pro+.

Redmi Note 11T Pro Series: tutto quello che c’è da sapere

Dal poster pubblicato in rete (si capisce che è un teaser originale) possiamo vedere il modulo fotografico posteriore e due colorazioni disponibili sul mercato. Possiamo vedere un design pressocché identico fra le varianti ma due tinte molto eleganti: una blu e una argento.

Inoltre, c’è un comparto fotografico molto pronunciato e alquanto sporgente: ci sono tre sensori e un flash LED ma sappiate che Redmi non ha ancora detto nulla sulle fotocamere di bordo e sulle altre specifiche dei terminali.

Fra le altre cose, due telefoni del marchio cinese sono apparsi presso il portale per l’approvazione TENAA; questi device presentavano i numeri di modello 22041216C e 22041216UC; inoltre, sono stati avvistati anche sul portale 3C. Il primo potrebbe venir commercializzato come Redmi Note 11T Pro, mentre il secondo potrebbe debuttare come Note 11T Pro+.

Entrambi si dice che disporranno di un display FHD+ da 6,6 pollici e che si baseranno su Android 12 con MIUI 13. Il refresh rate dovrebbe essere da 144 Hz, Ci saranno versioni da 6 o 8 GB di RAM e con 128, 256 e 512 GB di storage al seguito.

Sotto la scocca batterà un cuore Dimensity 1300 di MediaTek con batteria da 4300 mAh; il modello Pro invece, dovrebbe disporre di un SoC Dimensity 8100 con batteria da 5000 mAh. Sulla velocità di ricarica leggiamo 67W e 120W, rispettivamente.

Intanto, se cercate un buon Redmi Note 11 a poco, sappiate che c’è la versione 4+128 GB a soli 176,49€.

