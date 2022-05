Questo è il miglior MOTOROLA da comprare OGGI

Da un po’ di tempo a questa parte, Motorola sta sfornando dei veri e propri capolavori. I device che sta portando in commercio sono infatti dei Best Buy in ogni categoria: fascia bassa (abbiamo il nuovo Moto E32), fascia media (qui c’è l’imbarazzo della scelta), settore high-end con Moto Edge 30 Pro, insomma. Ci sono telefoni per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Da pochi giorni però, l’azienda americana di proprietà di Lenovo ha rilasciato sul mercato Edge 30, un midrange premium che è scontato (fino alla fine del mese) di ben 150€. Sì, avete letto bene: un telefono che arriva ad un prezzo di 549,90€ di listino ma che può essere vostro a 399,90€.

Motorola Edge 30: il Best Buy del momento

Perché vi consigliamo questo prodotto? Semplice: ci troviamo di fronte ad un dispositivo con schermo avente una risoluzione FullHD, tecnologia OLED e refresh rate da 144 Hz. È grande 6,5 pollici, ha il supporto all’HDR10+ e vanta specifiche tecniche uniche nel suo genere.

C’è una tripla lente così ripartita: 50 Megapixel la principale, coadiuvata da una super ultra grandangolare, da un’ottica Macro e troviamo perfino la messa a fuoco super rapida All-Pixel. Le videocall e i selfie con questo terminale saranno semplicemente perfetti, grazie alla camera snapper da 32 Mpx.

Il modem per il 5G è inserito all’interno e vi permetterà di scaricare film e serie TV in pochi secondi (compatibilmente con il vosto piano dati), troverete all’interno un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ e ben 8 GB di memoria RAM e storage da 128 GB.

Anche la batteria sa stupire grazie alla cella energetica da 4020 mAh e alla ricarica veloce da 33W. Dulcis in fundo, c’è la Ready For mode che vi permette di vedere le applicazioni del telefono su uno schermo esterno. L’esperienza ricorda quella dei computer desktop.

A 399,90€ insomma, è un midrange premium incredibile ed eccezionale, che non ha eguali nel suo settore. Fate presto prima che terminino le scorte.