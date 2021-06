Questo controller per PlayStation 5 è realizzato da un'azienda di terze parti ed è piuttosto costoso ma dotato di pulsanti extra. Al momento, il DualSense è disponibile in tre colori: il bianco predefinito fornito con la console e le nuove varianti di colore Midnight Black e Cosmic Red annunciate il mese scorso.

Il DualSense di Hex Rival è spaziale

Il controller ha un prezzo di $ 69,99 ($ ​​74,99 per la variante rossa). Tuttavia, se desiderate un controller che offra di più in termini di funzionalità, allora Hex Rival di HexGaming potrebbe essere il joypad per te, purché voi siate pronti a pagare quattro volte quello che paghereste per il controller originale di Sony.

Hex Rival assomiglia molto al prodotto classic e questo perché il controller personalizzato è costruito utilizzando la base del DualSense. Sul davanti, le differenze sono relative alla verniciatura, alla mancanza di segni sui pulsanti e al pulsante HexGaming che sostituisce quello PlayStation.

Sul retro è dove Hex Rival differisce in quanto ha pulsanti mappabili sul retro. Questi pulsanti sono rimappabili e gli utenti possono assegnare fino a 15 pulsanti ai due pulsanti posteriori.

Il gamepad dispone anche di levette intercambiabili, viene fornito con sei in totale (3 paia) di diverse altezze e con 2 diversi design ergonomici dell'impugnatura del pollice (cupola o concava).

Hex Rival ha un prezzo di $ 289,99, che è più di quattro volte il prezzo del DualSense. Considerando che il gamepad è destinato ai giocatori di eSports, potreste non averne bisogno per divertirvi con i vostri giochi PS5 (Ratchet and Clank, Spider Man Miles Morales e via dicendo).

HexGaming offre il controller Rival in 18 colorazioni differenti ed è già disponibile per l'acquisto sul suo sito web.

Videogames