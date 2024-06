Questo DRONE ha una videocamera 2K e costa solo 69€!

Il nuovissimo coupon Amazon ti farà prendere il volo. Con soli 69,99€, infatti, potrai avere finalmente un drone in grado di farti registrare video fuori di testa o scattare foto mozzafiato. Non ti basterà far altro che selezionare il coupon del -30%! Scopriamo tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche del drone

Come anticipato, questo drone è dotato di una fotocamera 2K HD che garantisce una visione stabile e chiara fino a una distanza di 100 metri, anche grazie alla trasmissione FPV in tempo reale. E potrai registrare e salvare i tuoi momenti più emozionanti direttamente sul tuo smartphone, rendendo semplice la condivisione sui social media.

Grazie al tasto di avvio/atterraggio automatico, al mantenimento dell’altitudine e alla modalità senza testa, anche i principianti troveranno estremamente facile controllare il drone. Inoltre, le quattro protezioni per eliche offrono una sicurezza aggiuntiva durante il volo, prevenendo danni accidentali.

E non mancano neanche funzionalità speciali, come la tecnologia Tap Fly che ti permette di disegnare un percorso di volo direttamente sul tuo smartphone, e il drone seguirà automaticamente il tracciato. Inoltre, il controllo gestuale consente di scattare foto o video semplicemente mostrando il palmo della mano o facendo il segno “V” alla fotocamera anteriore.

Questo drone può essere facilmente piegato, permettendo un trasporto comodo e pratico ovunque tu vada. E nel pacco, sono incluse due batterie che garantiscono fino a 30 minuti di volo, assicurando divertimento senza interruzioni.

Vola nei cieli limpidi grazie al drone DEERC , scontato a soli 69,99€ (invece di 99,99€), cliccando sul coupon!