Questo caricatore da 100W darà energia a smartphone e laptop (e costa 53€!)

Sei stanco di avere con te diversi caricatori per il tuo smartphone, le cuffiette e anche il portatile? Grazie all’ottimo coupon del 30% su Amazon, potrai avere il fantastico UGREEN Nexode 100W, dotato di tutte le porte necessarie, a soli 53,19€ anziché 75,99€!

Tutte le caratteristiche del caricatore da 100W

Con le sue 3 porte USB-C e 1 porta USB-A, questo dispositivo supporta fino a 100W su ciascuna delle porte USB-C quando utilizzate singolarmente, mentre le porte USB-C3 e USB-A forniscono 22,5W ciascuna, rendendolo perfetto per ricaricare contemporaneamente laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi USB.

La tecnologia GaN II garantisce dimensioni compatte, efficienza energetica migliorata e una dissipazione del calore ottimizzata. Queste caratteristiche lo rendono un caricabatterie ideale per chi è sempre in movimento, necessitando di una soluzione di ricarica che si adatti a un ritmo di vita dinamico. E insieme al caricatore, troverai un cavo CA da 2 metri!

La compatibilità universale è una delle sue qualità più apprezzate, permettendo di collegare una vasta gamma di dispositivi, dai MacBook Pro e Air agli iPad Pro/Air/mini, passando per iPhone, Galaxy S24/S23/S22, Pixel 7/6 e molti altri. Supporta i principali protocolli di ricarica rapida come PD 3.0, PPS, QC 4+/3.0 e SCP, assicurando una ricarica veloce e sicura per i tuoi dispositivi.

Parlando di sicurezza, è dotato di chip intelligenti che proteggono i tuoi dispositivi da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamenti e sovracorrenti, rendendolo un caricabatterie sicuro e affidabile per l’uso quotidiano.

Porta sempre con te il caricabatterie UGREEN Nexode 100W! Ricorda che, per farlo tuo a soli 53,19€, dovrai selezionare il coupon del 30%!