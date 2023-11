Questo bundle PS5 in offerta Black Friday su Amazon sta andando a RUBA

Nel giorno dell’uscita della PS5 Slim, è forse la grande occasione per approfittare degli sconti inevitabili sul primo modello. Non è un caso allora che questo bundle che include la PS5 Standard e Final Fantasy 16 stia andando a ruba. Il prezzo in sconto per il Black Friday Amazon è di soli 469,99 euro contro i 619,99 di listino. Una vera occasione.

Il bundle PS5 più venduto del Black Friday

Entra nell’avventura con PlayStation 5, sperimentando il gioco in tutto il suo splendore grazie alle innovazioni offerte di questa fantastica console. Grafica HDR e 4K trasporteranno la tua esperienza di gioco a nuovi livelli di realismo, mentre il feedback aptico del controller wireless DualSense ti farà sentire ogni singola azione.

L’incredibile velocità garantita dalla SSD di PS5 ti assicura tempi di caricamento praticamente istantanei, consentendoti di immergerti completamente nell’universo di Final Fantasy 16 senza interruzioni.

Final Fantasy 17, l’ultimo capitolo di una delle saghe più amate nel mondo dei videogiochi, prende vita su PS5, regalandoti una trama avvincente, personaggi indimenticabili e ambientazioni mozzafiato. Rivivi l’emozione dei combattimenti e delle avventure in un modo che solo la potenza della PS5 può offrire.

Questa offerta esclusiva del Black Friday è la tua occasione di entrare nel mondo di Valisthea con stile e convenienza. Non perdere l’opportunità di possedere la PS5 e Final Fantasy XVI a un prezzo irresistibile. Quantità limitate, quindi assicurati di afferrare il tuo bundle prima che sia troppo tardi.

