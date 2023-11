La PS5 Slim è disponibile ADESSO su Amazon Italia

La nuova PlayStation 5, che definiremo per comodità PS5 Slim, è adesso disponibile anche in Italia. Oggi è il grande giorno del lancio del nuovo modello della console che è già disponibile anche su Amazon. La disponibilità effettiva all’acquisto partirà tra qualche ora, quindi ti suggeriamo di salvare il link ed essere pronto ad effettuare l’acquisto. Attenzione: il prezzo consigliato è di 549,99 euro e non altri eventuali prezzi che potresti trovare prima dell’effettiva disponibilità dai magazzini Amazon.

Nuova PS5 Slim: che cosa cambia?

Parliamo essenzialmente di una PlayStation 5 con un design ridotto, più sottile e leggera rispetto ai modelli attuali. La nuova PS5 Slim offre un volume inferiore del 30% e un peso complessivo ridotto del 24%, garantendoti un’esperienza di gioco ancora più confortevole e maneggevole.

La cover della PS5 Slim presenta quattro pannelli, con la parte superiore lucida e quella inferiore opaca. Ma la vera novità che ti farà apprezzare al massimo questa console è la possibilità di staccare e attaccare il lettore blu-ray a tuo piacimento: se acquisti la versione digitale della console potrai acquistarlo a parte a 119,99 euro.

La confezione della PS5 Slim include lo stand orizzontale, ma se preferisci posizionare la tua console in verticale, lo stand verticale è disponibile a 29,99 euro venduto a parte.

Dal punto di vista tecnico, la PS5 Slim mantiene le caratteristiche di potenza che tutti i gamer amano. L’unica differenza è un SSD da 1TB, offrendoti ancora più spazio per salvare i tuoi giochi preferiti rispetto ai modelli attuali.

Non perdere tempo e porta a casa la PS5 Slim. Entra nel futuro del gaming con stile e potenza, e vivi un’esperienza di gioco unica. Acquista ora e preparati a immergerti in un mondo di avventure straordinarie!

