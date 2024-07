Questi AURICOLARI vanno SOTT'ACQUA (e costano solo 50€!)

Finalmente potrai andare a correre senza che i tuoi auricolari si sfilino via, cadendo rovinosamente per terra! Con un design pensato per gli sportivi e un’impermeabilità al top, il modello targato Sunvito è perfetto per qualsiasi tipologia di sport. E il prezzo di 69,99€ viene completamente raso al suolo grazie allo sconto a tempo di Amazon e al coupon, i quali te li faranno portare a casa per soli 50,39€!

Tutte le caratteristiche degli auricolari impermeabili

Questi auricolari sono perfetti per ogni avventura. Sono certificati impermeabili e resistenti con il grado di protezione IP68, il che significa che possono essere utilizzati anche sott’acqua fino a 2 metri di profondità. Che tu stia nuotando, praticando sport acquatici o semplicemente sudando in palestra, sono praticamente perfetti.

E grazie alla tecnologia a conduzione ossea, puoi goderti tutte le tue canzoni indossandoli per lunghi periodi senza alcun disagio. Questo ti permetterà, inoltre, di lasciare libere le orecchie, rimanendo sempre attento ai suoni esterni, rendendoli perfetti per attività all’aperto come la corsa, il ciclismo e il trekking.

E se non sai mai dove mettere il tuo smartphone, sarai felice di sapere che con una batteria che dura fino a 8 ore e una memoria interna di 32GB, puoi portare con te l’intera libreria musicale senza la necessità di avere uno smartphone sempre a portata di mano.

Dotati di un microfono integrato e comandi touch, puoi rispondere alle chiamate, regolare il volume e passare da una canzone all’altra con un semplice tocco.

Prendi al volo il tuo nuovo paio di cuffie sportive a un prezzo di appena 50,39€, ma non dimenticare di selezionare il coupon!