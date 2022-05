Queste sono le migliori cuffie Apple da comprare OGGI

Se state cercando delle cuffiette Bluetooth premium di casa Apple per il vostro iPhone, abbiamo una soluzione che fa al caso vostro. Parliamo delle AirPods di seconda generazione, con custodia che si ricarica mediante cavo Lightning. Questo modello è uno dei più venduti di sempre e costa solo 98,99€ su Amazon con spedizione gratuita e consegna immediata in 24 o 48 ore per i membri possessori di Prime.

Perché comprarle? Semplice: sono perfette, economiche (per quello che offrono), hanno funzionalità uniche e prestazioni di punta. Le gemme, abbinate alla cover che funge anche da custodia di ricarica, garantisce un giorno intero di autonomia. Hanno una qualità d’ascolto impressionante e calzano a pennello. Impossibile non prenderle in considerazione per il prezzo a cui vengono vendute.

AirPods: impossibile non comprarle a questa cifra

Lo sconto presente su Amazon è pari al 34% sul prezzo di listino: ci riferiamo a ben 50€ in meno rispetto a quanto saremmo abituati a leggere. In più, la disponibilità è immediata.

Sono vendute in una sola taglia e sono comodissime da indossare anche a lungo; la custodia poi, si può ricaricare anche in modalità wireless. Basterà poggiarla su una basetta certificata Qi e il gioco sarà fatto. Volendo, altrimenti, basta usare il cavo Lightning.

Le AirPods si accendono in un secondo e sono compatibili con tutti i gadget della mela; in più c’è l’attivaione rapida con Siri con il comando vocale “Ehy Siri”. Insomma, capite bene che è un gadget unico, preposto ad un prezzo entry level: 98,99€.

Noi vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto, prima che terminino le scorte o che finisca l’offerta lancio. Fra le altre cose, vogliamo ricordarvi che questo è uno dei prodotti più venduti e con Amazon avrete tutte le garanzie del noto portale di e-commerce americano, con due anni di garanzia sugli articoli venduti e/o spediti dall’azienda. Buon divertimento con i vostri nuovi auricolari Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.