Avete mai visto le AirPods che hanno la custodia con la Type C?

Uno studenti di ingegneria ha creato una versione speciale delle AirPods con una custodia di ricarica con porta USB Type C al seguito. Di fatto, dopo aver visto un iPhone con USB C funzionante lo scorso anno, il noto studente Ken Pillonel ha realizzato ora una versione speciale delle cuffiette True Wireless Stereo della mela con un connettore standard.

Il ragazzo ha detto ai colleghi di The Verge che è riuscito a creare un PCB flessibile personalizzato che gli è servito per inserire l’hardware nella cover degli auricolari True Wireless Stereo della mela. Ha anche detto che presto condividere il progetto con il web così che anche altre persone possano replicare l’esperimento.

AirPods con USB C: ecco come funziona

Non di meno, ha pubblicato su YouTube un breve video in cui mostra le AirPods con USB C e ha detto che presto ne arriverà un secondo in cui mostrerà l’intero procedimento. Ora, oltre ad un iPhone con USB C e al Samsung con Lightning, questo prodotto è stato davvero molto interessante.

Purtroppo, Apple al momento non intende fare retrofront sulla sua decisione: sebbene l’Unione Europea stia spingendo in questo senso, l’OEM di Cupertino non intende abbandonare la sua porta proprietaria in favore della USB C. Ad oggi, questa la troviamo solo sui MacBook e sugli iPad. Purtroppo, nulla da fare per cuffie e telefoni.

A proposito, sappiate che le AirPods 2, 3, Pro e Max hanno appena ricevuto un update del firmware. Per aggiornare gli auricolari non dovrete fare nulla: vi basterà collegarle al telefono via Bluetooth e il processo avverrà in automatico.

Intanto, in super sconto, vi segnaliamo le AirPods con custodia con cavo di ricarica, che si trovano su Amazon a soli 98,99€. È un’offerta incredibile, ma fate presto prima che terminino le scorte a disposizione sul noto sito di e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.