Queste incredibili CUFFIE Logitech crollano a METÀ PREZZO!

Se cercavi le tue nuove cuffie da gaming, che possano portare il comparto audio delle tue sessioni al top, senza poi svuotare il portafogli, ci pensa Amazon! Le ottime Logitech G335 sono le protagoniste di un corposissimo sconto del 50%, che le porta a costare solamente 39,99€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Logitech

Le cuffie gaming Logitech G335 sono progettate per offrirti un’esperienza di gioco confortevole e coinvolgente anche durante le sessioni più intense. Grazie al loro design leggero, ai padiglioni in memory foam e alla fascia elastica che si personalizza in base alla tua testa, potrai giocare per ore e ore senza sentirle.

Dotate di driver in neodimio da 40 mm, offrono un’esperienza audio di livello altissimo che ti farà immergere, con la tecnologia stereo che ti farà sentire come se fossi davvero all’interno del gioco, trasportandoti in un’altra dimensione.

Queste cuffie si collegano al tuo PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch tramite un semplice jack audio da 3,5 mm, eliminando la necessità di software di installazione: basta collegarle e iniziare a giocare. E i controlli integrati sul padiglione auricolare ti permettono di regolare il volume del gioco e della chat, e di silenziare il microfono con un semplice gesto.

Infine, è presente un microfono con tecnologia flip-to-mute che può essere semplicemente ripiegato verso l’alto per silenziarlo. Questo microfono unidirezionale ad alta sensibilità garantisce una comunicazione ottima con i tuoi compagni di squadra.

Che tu giochi su PlayStation, PC, Xbox o Nintendo Switch, non importa: le cuffie Logitech G335 a 39,99€ sono praticamente regalate!