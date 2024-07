Questa soundbar compatta della Philips è in offerta ad appena 75,99€ (Amazon)

Chi l’ha detto che per portare l’esperienza sonora del grande cinema a casa tua devi per forza spendere centinaia di euro? Oggi Amazon propone una soundbar della Philips fenomenale ad un super prezzo. Maxi-sconto sul suo prezzo di listino: è tua a soli 75,99€. Ma devi fare in fretta: potrebbe andare a ruba molto rapidamente. Al lancio questa soundbar costava circa 150€…

Il modello TAB5109 ha una potenza totale di 120W, garantendo un suono più ricco e chiaro rispetto agli altoparlanti integrati della maggior parte dei televisori. Supporta i formati audio Dolby Digital Plus e DTS Virtual, creando un effetto surround virtuale che migliora l’esperienza audiovisiva. Nonostante la sua configurazione 2.0, la qualità del suono è notevole, con dialoghi chiari e dettagli ben definiti, particolarmente utile per film e programmi TV.

In termini di connettività, la TAB5109 offre diverse opzioni: HDMI ARC, USB, ingresso ottico e aux-in, oltre alla connettività Bluetooth 5.3. Questo permette di collegare facilmente la soundbar a diversi dispositivi e di trasmettere musica in modalità wireless da smartphone e tablet. L’installazione è semplice e il design compatto e sottile (76,6 cm di larghezza) rende la soundbar ideale per chi ha un mobile per la TV di dimensioni contenute, oppure per chi cerca semplicemente una soluzione discreta e non troppo ingombrante.

La Philips TAB5109 è una scelta eccellente per chi cerca un miglioramento dell’audio della TV con una soundbar compatta e facile da usare. Non farti scappare questo affare: acquistala subito ad appena 75,99€!