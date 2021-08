Una bella Smart TV nuova ci starebbe proprio bene nel tuo salotto: con l'arrivo del nuovo digitale terrestre e dei canali in HD, l'acquisto si fa sempre più necessario. Perché non approfittare dell'offerta su Amazon e acquistare questo modello di LG? Lo paghi 378,99€ grazie allo sconto istantaneo del 21% e lo ricevi a casa in un battibaleno.

Le spedizioni sono gratuite.

Smart TV LG: qualità al top a prezzo ridotto

Una Smart TV ti consente di accedere a un mondo oltre alla televisione standard. Questo modello proposto da LG, inoltre, ha una seconda chicca ossia il telecomando di ultima generazione. Con un design semplice e diverso dal solito vista la cornice bianca, è un acquisto che non ti delude.

A disposizione hai un pannello da 43 pollici che riproduce i contenuti in qualità Ultra HD 4K. Vedrai un mondo di dettagli a cui non avevi mai fatto caso prima, restando seduto sul tuo divano mentre ti rilassi. Con il processore avanzatissimo, inoltre, viene migliorata la qualità anche dei contenuti non in risoluzione massima.

Al suo interno trovi installati ben due assistenti vocali. Amazon Alexa e Google Assistant arrivano in tuo soccorso quando vuoi avere tutto subito e senza dover cliccare tasti. Il telecomando che ti ho accennato prima, infatti, ha un tasto dedicato agli assistenti vocali: lo clicchi e chiedi ciò di cui hai bisogno. Su questo, poi, sono presenti anche gli accessi rapidi a Netflix, Prime Video, Disney+ e Rakuten TV. È ovvio che nell'hub poi trovi tutte le altre app che possono interessarti.

Cos'altro mi resta da dirti? Ah certo, la puoi sfruttare anche per i videogames visto l'apposita impostazione che ne migliora la qualità.

Acquista subito la tua Smart TV LG su Amazon a soli 378,99€. La ricevi in appena qualche giorno con le spedizioni Prime assicurate. In caso contrario ossia se non sei membro, le hai comunque gratuite.

Pagala in un'unica soluzione o rateizzando l'importo con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica