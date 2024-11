Questa nuova estensione di Gemini ti farà dimenticare Google Assistant

È finalmente iniziato il rollout per una nuova estensione di Gemini, chiamata Utilities. Presentata in anteprima all’I/O di maggio, rende ancora più indipendente l’AI dall’Assistente Google nell’eseguire varie attività, come la gestione di sveglie e orari, l’apertura di app, il controllo della riproduzione multimediale e molte altre.

Arriverà anche in Italia?

Utilities verrà distribuita gradualmente a tutti gli utenti con dispositivi Android compatibili. Attualmente supporta prompt vocali e di testo, ma soltanto in inglese. Per questo motivo non è chiaro se e quando potrebbe arrivare anche in Italia. Google afferma che la nuova estensione consentirà agli utenti di usare Gemini per tutta una serie di attività: aprire siti web, app e impostazioni, controllare le funzionalità del dispositivo, scattare foto o screenshot, navigare o cercare schermate catturate, tanto per citarne qualcuna.

Alcune delle funzionalità supportate da Utilities saranno disponibili anche quando il telefono è bloccato. Gli utenti potranno inoltre impostare e silenziare allarmi, impostare e interrompere il timer, abilitare o disabilitare la torcia e il Bluetooth, la modalità “Non disturbare” e il risparmio energetico, controllare il volume e il livello della batteria, spegnere o riavviare il dispositivo e controllare i contenuti multimediali direttamente dalla schermata di blocco.