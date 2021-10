Quella volta che Steve Jobs ha lanciato l'iPhone per aria

Steve Jobs una volta ha lanciato per aria l'iPhone originale in una stanza per impressionare i giornalisti. Sì, questo è un curioso aneddoto che ancora non conoscevamo.

iPhone 2G è stato “lanciato” da Steve Jobs ad un giornalista

Domani saranno passati 10 anni dalla morte morte del co-fondatore di Apple Steve Jobs e coloro che lo hanno incontrato hanno iniziato a condividere storie sulla sua vita.

Roger Cheng di CNET oggi ha raccontato il suo ricordo di Jobs; ha raccontato che, molti anni fa, alla sede del Wall Street Journal a New York, il visionario CEO di Apple ha mostrato a lui e ad un piccolo gruppo di altri giornalisti il prototipo di iPhone. Era il 2007 e il mercsato era ancora dominato da Nokia e Motorola.

Cheng ha rivelato che quando un giornalista ha chiesto informazioni sulla durata dell'iPhone, Jobs ha reagito lanciando il prototipo che stava tenendo in aria verso il centro della stanza, provocando un piccolo sussulto seguito da un silenzio gelido poco dopo, quando il terminale ha colpito il pavimento in moquette.

Cheng ha detto che l'iPhone è sopravvissuto illeso, e ha aggiunto che la mossa era stata pensata e progettata a tavolino dall'eclettico capo di Apple e Pixar. D'altronde, Jobs era uno showman.

“Il ricordo sottolinea il tipo di lunghezza che Jobs ha fatto per fare un'impressione“, ha scritto Cheng. “Immagina quanto sarebbe stato disastroso se quell'iPhone si fosse rotto o si fosse spento davanti a così tanti giornalisti“.

È noto che Jobs ha presentato l'iPhone originale come se si trattasse di un “All in One” comprendente tre prodotti separati: un iPod widescreen con controlli touch, un telefono cellulare e un rivoluzionario dispositivo di comunicazione Internet.

La folla al Macworld di San Francisco è scoppiata in un allegro applauso quando ha capito che Jobs si stesse riferendo ad un singolo dispositivo.

Purtroppo, Jobs è morto il 5 ottobre 2011 all'età di 56 anni. Apple ha ancora una pagina intitolata “Remembering Steve” sul suo sito Web con messaggi da parte dei fan di tutto il mondo.