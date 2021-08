Un iPhone Nano, un modello di smartphone super compatto. Più compatto di iPhone 4, che ora ci sembra minuscolo. Pare fosse quella l'idea di Apple nel 2011, almeno stando a quanto trapelato da una mail inviata da Steve Jobs nel 2010.

iPhone Nano stava per essere realtà

Una mail che fa riferimento al piano di una riunione. Un ordine del giorno nel quale è possibile scorgere chiaramente qualche dettaglio a riguardo di un presunto modello di melafonino super compatto.

Non c'è un granché di dettagli a riguardo, ma viene specificato che è necessario fare il punto dei costi dell'investimento e non solo. Jobs specifica che “Jony” (presumibilmente Jony Ive, ex Chief Design Office di Apple) avrebbe dovuto mostrare un “modello”, che sarebbe potuto essere un prototipo oppure semplicemente dei render.

Nella stessa mail, viene menzionato il progetto di un nuovo iPhone “economico” pronto a sostituire il modello 3GS e simile ad iPod Touch. Non è ben chiaro se quello appena menzionato e il presunto iPhone Nano fossero lo stesso device, ma è probabile di no, considerando che sono nominati in due punti diversi del piano della riunione.

Ad ogni modo, nessuno di questi modelli è poi diventato realtà, sebbene ormai pare chiaro che Apple ci stesse lavorando già a l'epoca. Chissà quanto piccolo sarebbe stato uno smartphone compatto dell'epoca, considerando che iPhone 4 aveva uno schermo da appena 3,5″: il dubbio rimarrà eternamente.

