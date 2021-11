Quattro smartphone Nokia all'orizzonte: pronti al debutto?

Nokia ha in serbo il lancio di quattro nuovi smartphone. Ora, il famoso informatore Evan Blass ha condiviso i rendering dei suddetti dispositivi e i relativi numeri di modello Sfortunatamente, non ci sono informazioni disponibili sui loro moniker ufficiali o sulle specifiche finali. Due di questi midrange possono essere visti sfoggiare un nuovo design della fotocamera posteriore.

Nokia: cosa sappiamo dei nuovi prodotti in arrivo?

Il telefono N152DL sembra essere un telefono entry-level poiché presenta cornici spesse sul davanti e una singola fotocamera sul retro. Questo dispositivo può funzionare con la versione Android Go di Android 12 o 11. È dotato di un flash LED per la fotocamera selfie. Sembra presentare un pulsante Google Assistant, una cover posteriore rimovibile, una porta microUSB e un jack audio da 3,5 mm. Potrebbe finire come un dispositivo della serie C.

Il N151DL ha un display con notch a goccia con una cornice inferiore abbastanza spessa. Ha un modulo fotocamera di forma rotonda sul retro. Sembra essere un telefono entry-level poiché privo di uno scanner di impronte digitali. Per gli audiofili, ha un jack audio da 3,5 mm.

Il display del N150DL ha una tacca a goccia più piccola. La maggior parte degli attuali telefoni Nokia è dotata di un modulo fotocamera rettangolare, ma questo ha il suo sistema a tripla lente posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Questo telefono non sembra dotato di un pulsante Assistente Google. Viene fornito con porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

Il Nokia N1530DL dispone anche di uno schermo con tacca a goccia. Probabilmente, è dotato di un retro in vetro. Il suo pulsante di accensione potrebbe essere integrato con uno scanner di impronte digitali. Sembra anche avere un pulsante Google Assistant, una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm.