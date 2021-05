Secondo quanto si apprende, sembra che il CEO di Dell sia alquanto preoccupato dell’attuale carenza di semiconduttori e chipset che il mondo sta attraversando. Secondo l’uomo, la crisi potrebbe durare diversi anni.

Il pensiero del CEO di Dell sulla crisi dei semiconduttori

Il mondo sta attualmente affrontando una grave carenza di semiconduttori; questa ha colpito il mondo intero e diverse industrie. Ora, l’amministratore delegato di Dell ha dichiarato che questa crisi potrebbe durare alcuni anni, che è un periodo più lungo delle stime precedenti.

Secondo un rapporto fornito dal portale di Reuters, il CEO e fondatore del gigante tecnologico americano ritiene che la carenza globale di chip potrebbe durare più a lungo di quanto previsto. La mancanza di chipset arriva anche a causa di un’impennata della domanda di prodotti elettronici e in seguito alle sanzioni statunitensi contro le aziende tecnologiche cinesi che hanno causato vari problemi nel settore dei semiconduttori. Questa carenza ha colpito molte aree commerciali: smartphone, automobili e persino elettrodomestici.

Secondo Michael Dell, le parole che ha dichiarato in un’intervista sono le seguenti:

La carenza probabilmente continuerà per alcuni anni. Anche se le fabbriche di chip vengono costruite in tutto il mondo, ci vuole tempo.

Questa dichiarazione del fondatore della società che effettua un volume di ordini annuo di 70 miliardi di dollari USA, indica la gravità della situazione. Inoltre, Dell è un cliente importante per vari importanti produttori di chip, ma ha comunque dovuto pagare un premio per garantire una fornitura stabile, secondo l’amministratore delegato.

Dell ha inoltre aggiunto che l’acquisizione di semiconduttori più vecchi ed economici è apparentemente più difficile, affermando che “Stiamo parlando, in particolare, di componenti che sono nella gamma di un dollaro e sono utilizzati praticamente ovunque. Ma anche le tecnologie più recenti non sono facili da trovare “. Pertanto, potremmo vedere il mondo alle prese con la fornitura di semiconduttori per almeno qualche altro anno. Quindi, restate connessi per ulteriori aggiornamenti su questo argomento.

