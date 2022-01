Quanto dura Dying Light 2? Il dato potrebbe scioccarvi

Con una interessante infografica pubblicata su Twitter, Techland ha svelato che per completare Dying Light 2 in tutto ciò che avrà da offrire saranno necessarie circa 500 ore!

Il dato è stato comunicato con un'interessante confronto: per finire il nuovo survival horror open world al 100% ci vorrà quasi lo stesso tempo per viaggiare a piedi da Varsavia (dagli uffici dello sviluppatore) a Madrid, un percorso stimato in 534 ore.

Ovviamente è arrivata subito la precisazione su cosa implichino le circa 500 ore:

“Le 500 ore sono legate al massimo dell'offerta del gioco: finire tutte le missioni, vedere tutti i finali, scoprire ogni parte del mondo, ma un giocatore normale dovrebbe finire la storia, le missioni secondarie e fare un po' di esplorazione in meno di 100 ore, quindi non preoccupatevi!”

Insomma, se siete interessati soltanto alla campagna e a qualche evento secondario vi basteranno circa 70-80 ore, che restano comunque un numero ragguardevole e ben superiore rispetto al predecessore.

Ricordiamo che Dying Light 2: Stay Human è un survival horror open world che punterà tutto sulla massima personalizzazione dell'esperienza, introducendo diverse novità a confronto con il primo episodio: ci sarà un forte accento sul parkour per muoversi all'interno della mappa, ma anche un quantitativo considerevole di armi a disposizione considerando le possibilità di modifica offerte all'utente.

Il lancio è previsto il 4 febbraio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. È prevista anche una versione per Nintendo Switch, che funzionerà esclusivamente in modalità cloud.