Nintendo Switch 2 nel 2024 e niente Switch Pro, secondo un analista

Nintendo Switch 2 uscirà nel 2024, senza alcun modello Pro a fare da apripista nel 2022 o 2023. È la previsione di un analista senior del settore fatta in un articolo pubblicato dal giornale online GamesIndustry.biz.

Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis ha spiegato che non si aspetta che Nintendo aggiornerà il modello di Switch attuale con una revisione tecnica che ne potenzi le prestazioni, come visto con PS4 Pro e Xbox One X.

“Attualmente mi aspetto che le prestazioni anno su anno del mercato delle console siano piuttosto stabili nel 2022, poiché le vendite di Switch diminuiranno dopo un paio di anni fantastici per i giochi per console. Anche così, tuttavia, la famiglia di dispositivi Nintendo Switch sarà ancora una volta tra le console più vendute del 2022 con circa 21 milioni di unità, grazie anche al modello OLED. Non mi aspetto quindi una Switch Pro nel 2022: abbiamo una console Nintendo di nuova generazione nelle nostre previsioni per la fine del 2024.”

Ricordiamo che da un po' di tempo si parla dell'arrivo di una Nintendo Switch Pro: un modello aggiornato tecnicamente con supporto alla risoluzione 4K e un generale aumento di potenza.

La compagnia giapponese ha sempre smentito queste indiscrezioni, anche se fonti autorevoli come Bloomberg insistono sostenendo che almeno 11 società avrebbero già ricevuto i dev kit della nuova console.

Il recentissimo lancio del modello con display OLED, unica vera grossa novità rispetto alla versione base, aveva spento un po' queste voci, concentrando tutte le attenzioni su un possibile successore della console. Staremo a vedere se sarà davvero così.