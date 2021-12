Quanto costa riparare lo schermo del Huawei P50 Pocket?

La riparazione dello schermo pieghevole Huawei P50 Pocket può costare fino a 600 euro. State attenti a non romperlo, altrimenti sono guai, grossi, grossissimi guai (cit.).

Huawei P50 Pocket: attenzione a non rompere lo schermo!

Il 23 dicembre Huawei ha lanciato il suo nuovo smartphone con schermo pieghevole verticale: stiamo parlando, ovviamente, del P50 Pocket. Questo nuovo telefono è dotato di un sacco di nuove funzionalità premium e di un design di lusso. Tuttavia, il flip-phone – al momento – è disponibile solo per i consumatori cinesi e potrebbe essere lanciato nei mercati internazionali all'inizio del 2022.

Il device è dotato del chipset Snapdragon 888 4G, ma il segmento dei telefoni pieghevoli richiede una fascia di prezzo più elevata. Pertanto, questo nuovo dispositivo vi costerà 8988/10988 yuan (circa 1246/1523 euro), che è piuttosto alto se paragonato alla controparte Samsung.

Dal momento che è un telefono pieghevole, deve essere molto delicato sul fronte del pannello. Ecco perché, recentemente, Huawei ha elencato il prezzo di riparazione dei componenti del nuovo P50 Pocket.

Spoiler: state molto attenti e proteggetelo bene, perché i costi non sono bassi.

Il ricambio del display costa 3579 yuan (496 euro)/4379 yuan (600 euro). Si tratta di un importo elevato per la riparazione di uno schermo. C'è da dire che questo misura 6,9 pollici, è un display OLED, gode di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, della frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz e il pannello principale offre una risoluzione FHD+ (2790 x 1188 pixel) con 442 PPI. La scheda madre invece, costa circa 3399 yuan per la versione normale e 4599 yuan per l'edizione premium.

In termini di prezzo, il P50 Pocket Premium Edition è leggermente costoso rispetto alla versione normale. Speriamo che arrivino entrambe nel nostro Paese; stando alle indiscrezioni, non dovremo attendere molto.