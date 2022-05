Quando esce GTA Trilogy per iOS e Android? C'è una data

Bisognerà mettersi un po’ il cuore in pace prima di poter giocare GTA Trilogy – The Definitive Edition anche su smartphone e tablet iOS e Android.

Nel corso dell’ultima conferenza con gli investitori, in cui l’editore ha presentato i risultati finanziari dello scorso trimestre, Take-Two ha confermato che il gioco uscirà entro la fine del corrente anno fiscale, fissata per il 31 marzo 2023. Il lancio era inizialmente previsto entro giugno 2022.

GTA Trilogy per iOS e Android: c’è ancora da attendere

Non è detto che GTA Trilogy per iOS e Android debutti in realtà molto tardi: il target è quello di rispettare la fine di questo anno fiscale, cosa che potrebbe avvenire domani, così come tra sei mesi. È probabile però che i problemi iniziali riscontrati con le versioni PC e console abbiano spinto gli sviluppatori a rinviare un po’ il discorso per quanto concerne il settore mobile.

Ricordiamo che GTA Trilogy The Definitive Edition include le versioni rimasterizzate e corrette di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, con motore grafico aggiornato, gameplay parzialmente ripreso da GTA 5 e un nuovo stile visivo.

Nonostante le critiche e i problemi riscontrati al lancio, la raccolta ha venduto circa 10 milioni di copie, secondo gli ultimi dati aggiornati a febbraio. Adesso, Take-Two non ha fornito stime ulteriormente rinnovate, ma il CEO Strauss Zelnick ha ribadito che il gioco ha straordinariamente superato le stime commerciali di vendita del publisher.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.