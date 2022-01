Quando esce GTA 6? Forse c'è una possibile DATA di uscita!

Un documento finanziario rilasciato da Take-Two nell'ambito della sua intenzione di acquisire Zynga con un accordo da 12.7 miliardi di dollari potrebbe aver indirettamente dato un indizio sulla possibile data di uscita di GTA 6.

Come parte dell'annuncio, infatti, la società ha previsto un tasso di crescita annuale del 14% fino al 2024: secondo gli analisti del settore, questo potrebbe essere un indicatore importante circa i piani relativi per l'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2024. In parole povere: un lancio di altissimo livello, che non può che essere l'attesissimo Grand Theft Auto 6.

GTA 6 in uscita entro il 31 marzo 2024: una ipotesi più che concreta

L'analista Doug Creutz della società di analisi Cowen ha affermato che Take-Two si aspetta una spesa di circa 9 miliardi di dollari nel periodo preso in considerazione, aspetto che suggerisce il lancio di GTA 6 entro la fine di quell'anno fiscale: il 31 marzo 2024.

A corroborare questa ipotesi c'è un precedente: per GTA 5 era stata comunicata inizialmente una finestra di lancio compresa tra la fine del 2012 e i primi mesi del 2013. Poi è stato annunciato il ritardo del gioco, che sarebbe arrivato solo alla fine del 2013, accompagnato da una revisione al ribasso delle stime di crescita della società.

“Ci sono solo una manciata di titoli che possono fornire al management la sicurezza per fornire una guidance così forte: crediamo che ci sia almeno una IP Rockstar che verrà lanciata entro l'anno fiscale 2024“

Ha dichiarato un analista di Jeffries in una nota di ricerca pubblicata questa settimana.

Il periodo del 2024 era già stato indicato in passato dal giornalista e insider Tom Henderson, solitamente molto affidabile, il quale non aveva escluso addirittura un ritardo fino al 2025. Ben dodici anni dopo rispetto al lancio di GTA 5, che tornerà quest'anno in versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Avere conferme ufficiali per il momento è una vera e propria utopia: in molti sperano tuttavia che GTA 6 possa essere annunciato già quest'anno.