Quali sono i piani di Samsung per il 2022?

Samsung è ancora una volta pronta a portare l'innovazione al CES di Las Vegas. Oggi, la società ha rivelato maggiori dettagli sul keynote “Together for Tomorrow” che terrà al CES 2022, presentato da JH Han, vicepresidente, CEO e capo della divisione DX di Samsung Electronics.

Cosa rivelerà Samsung al CES2022 di Las Vegas?

L'azienda è entrata in una nuova era in cui la personalizzazione dei dispositivi e l'interconnettività è l'argomento cardine della filosofia next-gen.

Gli spazi personalizzati e le nostre esperienze a casa sono diventati più importanti che mai e l'OEM coreano crede che i nostri dispositivi debbano riflettere il nostro stile di vita, le nostre passioni e i nostri gusti personali.

Il keynote di Samsung Together for Tomorrow al CES 2022 parlerà quasi esclusivamente della visione dell'azienda relativa ad un'esperienza utente connessa personalizzata. JH Han menziona “la libertà di guardare la TV da qualsiasi luogo” e “trasformare qualsiasi spazio in un paesaggio o in un'opera d'arte“. Non è chiaro se questo significhi nuove tecnologie di visualizzazione o un paio di occhiali per realtà aumentata. In ogni caso, la società dichiara che “un nuovo futuro personalizzabile delle tecnologie personali è qui“.

Samsung promette anche di rendere l'esperienza di gioco “più semplice, più coinvolgente e senza problemi“, quindi potremmo sentire di più sulla Cloud Game Platform durante lo show di Las Vegas.

Non di meno, la compagnia vorrebbe offrire ai clienti una connettività senza soluzione di continuità, ma non può farlo da sola. La connettività senza interruzioni richiede una standardizzazione e al CES 2022 l'azienda discuterà delle sue collaborazioni nel settore e dei partner che lavorano insieme per creare esperienze veramente connesse.

Inoltre, l'azienda promette “una nuova soluzione che ti aiuta a integrare meglio tutti i nostri dispositivi domestici intelligenti” ma non menziona ulteriori dettagli. Forse stiamo finalmente ottenendo uno speaker intelligente o di una nuova app simile a SmartThings. Dovremo aspettare e vedere.