LG presenterà ufficialmente la nuova gamma di TV Lifestyle al CES 2022

In occasione del CES 2022, LG Electronics (LG) presenterà i nuovi modelli della gamma di TV Lifestyle: protagonisti assoluti saranno i TV LG Objet (modello 65Art90) ed LG StanbyME (modello 27Art10).

Due nuove unità entreranno a far parte della famiglia di LG TV Lifestyle

Il TV LG Objet utilizza una copertura in tessuto che scorre sullo schermo al tocco di un pulsante sul telecomando. Abbassando questa copertura, il televisore rivela l’intera estensione del pannello per godere della massima esperienza visiva (modalità Full View); alzandola, questa copre parzialmente lo schermo del televisore per trasformarlo in un esclusivo complemento d’arredo in cui restano visibili solo alcune funzioni (modalità Line View). Nella modalità Full View, il pannello OLED evo da 65 pollici del TV LG Objet e il suo avanzato processore offrono un’esperienza di visione straordinaria che dà vita ai contenuti attraverso colori vividi ed un contrasto eccezionale.

Se LG Objet rappresenta un’innovazione in termini estetici e di design, il TV LG StanbyME si trasforma in un centro di intrattenimento senza fili trasportabile ed unico nel suo genere, con schermo touch, supporto mobile con ruote nascoste e batteria integrata che consente fino a tre ore di visione prima della ricarica. Il display ha una diagonale di 27 pollici, ideale non solo per film, programmi TV e contenuti video in streaming, ma anche per videoconferenze con colleghi e familiari o per seguire lezioni online.

Per scoprire i nuovi TV Lifestyle di LG sarà sufficiente visitare il sito ufficiale a partire dal 4 gennaio.