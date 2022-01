Quali prodotti Apple dobbiamo aspettarci nel 2022?

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On di poche ore fa, Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato quali sono le sue previsioni per i nuovi prodotti Apple in arrivo nel 2022.

Apple: in arrivo iMac Pro, iPhone SE e molto altro

Gurman ha ribadito che Apple ha in programma di lanciare un iPhone SE di terza generazione con 5G e un chip più veloce, un nuovo iPad Air e almeno un nuovo Mac alimentato da M1 Pro/Max o M2 questa primavera.

Il nuovo melafonino di fascia media dovrebbe avere lo stesso design esteriore del modello attuale, con un display da 4,7 pollici con un pulsante Home Touch ID. Il blog giapponese Mac Otakara ha recentemente riferito che l'OEM di Cupertino ha in programma di rilasciare un iPad Air di quinta generazione con caratteristiche simili a quelle dell'iPad mini di sesta generazione, incluso un chip A15 Bionic, fotocamera frontale Ultra Wide da 12 megapixel con Center Stage supporto, 5G per i modelli cellulari e flash True Tone Quad-LED.

Gurman si aspetta che quest'anno Tim Cook lanci un iMac più grande alimentato dai chip M1 Pro e M1 Max e crede che questo computer avrà il suffisso “Pro” e un design simile a quello dell'iMac da 24 pollici rilasciato lo scorso anno. Quest'anno dovrebbe essere rilasciata anche una configurazione di fascia alta per il Mac Mini.

Non di meno, il giornalista di Bloomberg ha affermato che la compagnia sta pianificando un “grande aggiornamento” per le AirPods Pro entro la fine dell'anno. Il debutto è previsto per il prossimo autunno. Inoltre, ha ipotizzato che i nuovi auricolari premium saranno dotati di sensori di movimento e di funzionalità di monitoraggio del fitness simili a quelle dell'Apple Watch.

Secondo Kuo, la nuova custodia di ricarica delle cuffiette Bluetooth sarà in grado di emettere un suono in caso di smarrimento. In più, questa potrebbe essere resistente all'acqua come quella che abbiamo visto con le AirPods 3.