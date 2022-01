iPhone SE 3: ecco quando arriverà (RUMOR)

iPhone SE con modem 5G dovrebbe essere lanciato ad aprile o maggio; questo è quanto si apprende, nel mentre leggiamo che la produzione avanza a ritmo spedito. Il midrange della mela è prossimo al debutto.

iPhone SE 3: cosa sappiamo al momento?

Ci stiamo avvicinando al rilascio dell'iPhone SE di terza generazione di Apple con modem dedicato alla connettività 5G. Secondo l'analista affidabile Ross Young, la produzione del pannello per il display che verrà utilizzato nell'iPhone SE 3 inizierà questo mese, suggerendo un debutto nella seconda metà di aprile o all'inizio di maggio.

Per chi non lo conoscesse, Young è un analista per Display Supply Chain Consultants. Pertanto, i suoi rapporti si basano solitamente su indicazioni dalla catena di approvvigionamento simili a quelle rilasciate da analisti come Ming-Chi Kuo. Ha dimostrato di essere estremamente affidabile nell'ultimo anno e adesso ha fornito numerosi dettagli sull'SE del 2022.

Il nuovo dispositivo dovrebbe essere visivamente identico all'attuale iPhone SE. Ciò significa che il design si baserà, ancora una volta, su quello dell'iPhone 8, con un display LCD da 4,7 pollici, pulsante Home e Touch ID. I cambiamenti questa volta dovrebbero essere contestuali al modem per la connettività 5G e al nuovo chip A15 all'interno.

Nel suo ultimo tweet, Young scrive che la produzione di pannelli per il nuovo iPhone SE inizierà questo mese, con l'effettiva produzione del telefono stesso che probabilmente inizierà a marzo.

Tutto questo significa che un lancio è stato ipotizzato per la seconda metà di aprile/inizio maggio e le spedizioni dovrebbero partire dalla fine di aprile o agli inizi di maggio.

Ciò è in linea con i precedenti rapporti di Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha affermato che l'OEM di Cupertino sta attualmente mirando ad organizzare un evento virtuale a marzo o aprile per annunciare il telefono in questione e l'iPad Air di quinta generazione.

Anche se non rappresenterà il design più recente, questo gadget è molto atteso e si paleserà come l'iPhone più conveniente mai rilasciato con supporto al 5G. In effetti, un analista crede addirittura che l'iPhone SE 3 con 5G potrebbe attirare a sé un miliardo di utenti Android.