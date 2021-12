Quale sarà il futuro dei wearable e degli smartwatch?

Lo smartwatch Samsung con display arrotolabile potrebbe essere in lavorazione, secondo quanto emerge da un brevetto recentemente trapelato.

Samsung: ecco come potrebbe essere il rivoluzionario orologio

Il mese scorso, l'OEM sudcoreano ha spoilerato il debutto dei suoi display OLED arrotolabili, pieghevoli e scorrevoli per telefoni, tablet e persino laptop. Bene, sembra che tale tecnologia potrebbe arrivare anche agli smartwatch, poiché sono emersi nuovi brevetti di uno orologio del marchio con display arrotolabile e fotocamera.

Individuato per la prima volta da LetsGoDigital, il documento di brevetto di 96 pagine è stato depositato presso il World Intellectual Property Office (WIPO) il 2 giugno 2021 ed è stato rilasciato e pubblicato ieri, il 9 dicembre.

Lo schermo può essere esteso premendo la corona dell'orologio o tramite l'attivazione del touch-screen. Una volta esteso, la scocca esterna del watch si espande, consentendo allo spazio aggiuntivo dello schermo arrotolato all'interno del corpo dell'orologio di dispiegarsi, espandendo lo schermo fino al 40%. La tecnologia consente persino agli utenti di decidere se devono essere implementate solo una o due parti dello schermo.

Tornando alla fotocamera, l'estensione e la retrazione dello schermo non sembrano ostacolarla, il che significa che potrebbe diventare un'eccellente selfiecam.

Le specifiche tecniche di questo wearable con display arrotolabile Samsung non sono disponibili al momento, e non si conosce una data di lancio esatta. Ma una cosa è certa: se Samsung riuscirà ad applicare questa tecnologia, come illustrato nei brevetti, sarà il prossimo passo nell'evoluzione dei gadget indossabili.

Apple Watch Series 8

Sempre sul versante fotografico invece, sappiamo che Apple potrebbe introdurre un notch sul display del nuovo orologio; è evidente che la nuova generazione di wearable presenterà delle chicche estetiche e software di rilievo.