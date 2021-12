Samsung lavora a uno smartwatch con un display esclusivo

Un inedito brevetto mostra uno smartwatch Samsung con display arrotolabile. Il team di sviluppo del colosso sudcoreano ha avanzato una richiesta di brevetto presso il WIPO (World Intellectual Property Office) lo scorso 2 giugno, e dalle immagini presenti all'interno della documentazione salta fuori un device munito di un display più unico che raro.

Infatti, com'è possibile notare nell'immagine sottostante, è chiaro che Samsung ha intenzione di traslare le incredibile conoscenze sui pannelli flessibili degli smartphone anche in prodotti più muniti e compatti come uno smartwatch, aprendo dinamiche di utilizzo finora viste in qualche film di fantascienza.

Ha dell'incredibile il display di questo smartwatch di Samsung

Lo smartwatch Samsung protagonista di questo brevetto si mostra nella sua forma compatta come un wearable del design piuttosto classico: una pressione alla corona digitale, però, avvia un meccanismo che estende il display per aumentarne la sua dimensione di circa il 40%. In questo modo, oltre a mettere in bella vista una fotocamera centrale per scattare foto e girare video – evidentemente Samsung si aspetta di sfruttarla per le video chiamata -, l'utente può sfruttare una diagonale più ampia a proprio piacimento.

Nel brevetto si nota anche l'avvio di due applicazioni differenti, ognuna nella propria sezione del display: ad esempio nella porzione superiore si può avviare l'applicazione per il meteo, mentre in quella inferiore l'applicazione fotocamera. Trattandosi di un brevetto non abbiamo la certezza che un prodotto simile a marchio Samsung verrà mai realizzato, ma senza ombra di dubbio delinea l'assoluta volontà del colosso sudcoreano di spingersi sempre oltre.