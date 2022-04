Qual è il miglior telefono di Motorola da comprare OGGI?

Motorola ha appena svelato la nuova proposta di fascia medio-alta: si chiama Edge 30 e, nonostante il prezzo di listino sia di 549,90€, si può portare a casa con 150€ di sconto. C’è anche il modello Pro ad un prezzo speciale e, volendo, anche il Moto G100 che, ancora oggi, è super intrigante. Come fare quindi per scegliere? Vi aiutiamo noi con questo articolo completo.

Il telefono Motorola perfetto per le vostre esigenze

Il Motorola Edge 30 Pro è il flagship del momento: potentissimo, con Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, 12 GB di RAM, schermo incredibile con refresh rate da 144 Hz, comparto fotografico da paura (108 Megapixel la lente principale) e molto altro ancora.

Edge 30 invece, è una soluzione per chi vuole spendere meno ma nno vuole rinunciare ad una potenza adeguata per il gaming e per l’utilizzo business… e poi, è super sottile. Il più sottile del mercato ad essere onesti.

Il Moto G100 invece, è perfetto per chi ama i selfie: ha due snapper principali, entrambe risolutissime e interessanti, e ha un processore top di gamma (lo Snapdragon 888).

E se uno desidera un foldable? Nessun problema: c’è il Razr 5G ad un prezzo semplicemente super. Parliamo della rivisitazione dello storico flip phone del brand della casa alata. Nostalgico è dire poco e presenta anche un pratico schermo esterno molto utile per notifiche e per i selfie.

In ultima analisi, citiamo il midrange Moto G60s, un prodotto che costa (in super promo) solo 199,90€ ma che merita davvero tanto. Per chi non vuole spendere troppo, questa è una proposta esteticamente molto valida, con tante fotocamere e uno schermo definito. Non manca una batteria top che assicura un’autonomia record.

Ecco le migliori offerte:

Edge 30: 399,90€ ;

; Edge 30 Pro: 698,99€ ;

; Moto G100: 399,90€ ;

; Moto G60s: 199,90€;

Motorola Razr: 999,99€.

Quale sarà la vostra scelta? Fatecelo sapere e buon divertimento con il vostro nuovo smartphone di casa Motorola.