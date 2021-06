Qualcomm ha confermato che la nuova versione di Wear OS, sviluppata da Google e Samsung, sarà in grado di funzionare su smartwatch con chipset Snapdragon Wear 3100. Tuttavia, il suo rappresentante non ha chiarito se ciò significa che gli smartwatch già rilasciati riceveranno un aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo.

Qualcomm: buone notizie, ma non troppo

L'OEM americano si è limitato ad affermare che sta lavorando duramente con Google al fine di portare Wear OS 3.0 su una serie di piattaforme Snapdragon. “Le piattaforme Snapdragon Wear 3100, 4100 Plus e 4100 possono supportare Wear OS 3.0; ma al momento non stiamo discutendo alcun dettaglio“, ha detto un portavoce di Qualcomm.

In teoria, questa notizia è ottimistica e lascia intendere che le aziende saranno in grado di aggiornare gli smartwatch già rilasciati alla nuova versione di Wear. Ma sappiamo già per certo che Fossil non aggiornerà i suoi vecchi modelli di gadget indossabili a Wear OS 3.0. Il rilascio dell'aggiornamento non è incluso nei piani di Samsung.

Giusto come “remind me“, vi segnaliamo che è stato annunciato al Google I/O 2021 che il gigante della ricerca e Samsung hanno unito le forze per portare al mondo una nuova versione di Wear OS. Entrambe le società sono disposte ad investire congiuntamente le loro energie e risorse al fine di cambiare l'equilibrio di potere nel mercato dell'elettronica indossabile e spostare Apple dalla posizione di leadership. Che accada o meno, sarà possibile giudicare non prima del prossimo anno.

Google e Samsung hanno annunciato una partnership per migliorare il sistema operativo Wear OS per i dispositivi indossabili. I primi dispositivi basati sulla nuova piattaforma saranno i prossimi orologi Samsung Galaxy e Fitbit.

Samsung sta lavorando con Google non solo per sviluppare la prossima versione del software per smartwatch, ma anche per ottimizzare il software degli ultimi chipset per dispositivi indossabili e implementare il supporto per diversi nuovi sensori. È stato riferito che già in questa fase le aziende sono riuscite ad aumentare la velocità di lancio delle applicazioni del 30% e ottenere una riproduzione incredibilmente fluida delle animazioni dell'interfaccia.

