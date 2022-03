Qualcomm annuncia il nuovo modem Snapdragon X70 5G

Qualcomm ha appena annunciato il modem Snapdragon X70 5G con tecnologia AI con velocità di download fino a 10 Gbps. Ecco le sue caratteristiche.

Al Mobile World Congress attualmente in corso, il chipmaker americano ha annunciato il suo ultimo modem di nuova generazione per smartphone: si chiama Snapdragon X70 5G e viene fornito con una maggiore velocità di uplink e downlink e nuove funzionalità.

Qualcomm Snapdragon X70 5G: specifiche tecniche

Sebbene non sia ancora confermato dalla società, è probabile che Qualcomm utilizzerà questo nuovo modello per il prossimo chipset Snapdragon 8 Gen 2 che dovrebbe diventare ufficiale quest'anno.

La società afferma che può offrire una velocità di downlink fino a 10 Gbps e una velocità di upload di picco di 3,5 Gbps, garantendo le massime prestazioni. Tenete presente che le prestazioni nel mondo reale non saranno ovviamente queste; qui si parla di valori assoluti sì, ma sulla carta.

Uno dei punti salienti di questo nuovo modem è che utilizza la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) che migliora le bande mmWave e sub-6GHz. Ha un algoritmo di feedback e ottimizzazione dello stato del canale basato sull'intelligenza artificiale per aumentare le velocità medie di downlink e uplink.

Non di meno, adotta la gestione del raggio mmWave basata sull'AI per aumentare la copertura. Questo ultimo chip in banda base è anche il primo a supportare tutte le bande 5G commerciali da 500 MHz a 41 GHz.

Lo Snapdragon X70 ha il supporto per multi-SIM 5G globale e Dual-SIM Dual Active. L'azienda afferma di essere fino al 60% più efficiente dal punto di vista energetico, grazie alla tecnologia Qualcomm 5G PowerSave Gen 3.

Il monitoraggio dell'inviluppo a banda larga QET7100 proprietario e la regolazione dell'antenna adattiva che si basa sull'intelligenza artificiale serviranno anche per aiutare nel risparmio energetico e nell'ottimizzazione delle prestazioni e della latenza. La società ha rivelato che il modem Snapdragon X70 dovrebbe essere lanciato sui terminali 5G entro la fine di quest'anno.