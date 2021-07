Finalmente, lo smartphone di Qualcomm Snapdragon Insider è ora disponibile per il pre-ordine in diversi mercati internazionali. Scopriamo di più nell'articolo completo.

Qualcomm Snapdragon Insider: cosa sappiamo?

All'inizio di questo mese, Qualcomm ha annunciato il suo primo smartphone, lo smartphone di Asus chiamato “Snapdragon Inside”r, con la promessa che sarebbe stato disponibile ad agosto. Prima della data di rilascio, gli acquirenti interessati possono ora preordinare lo smartphone.

Al prezzo di $ 1499, il flagship Snapdragon Insider si può ordinare sul sito Web statunitense di Asus. La data di spedizione stimata è il 27 agosto, a cui manca praticamente un mese. Attenzione: i pre-order non sono ancora attivi nel Regno Unito, in Europa e in India.

Il telefono ha un display AMOLED FHD+ da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una luminosità di picco di 1200 nits. Non ci sono cornici, notch o fori per la fotocamera frontale, ma è presente un frame sottile che ospita la fotocamera selfie da 24 MP e altri sensori.

Il telefono di Qualcomm è alimentato dal processore Snapdragon 888 e contiene 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Ha una fotocamera principale da 64 MP sul retro coadiuvata da una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP che funge anche da macro e da un tele da 8 MP con zoom ottico 3x.

C'è uno scanner di impronte digitali sul retro e il logo Snapdragon con un LED sotto. Lo smartphone Snapdragon Insider ha altoparlanti stereo con un amplificatore intelligente; è anche il primo telefono ad arrivare sul mercato con la tecnologia Snapdragon Sound.

È presente una batteria da 4000 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W; viene fornito con un adattatore Quick Charge 5 da 65 W negli Stati Uniti e in Europa, mentre l'India riceverà un caricatore da 30 W. L'azienda inserisce nella scatola anche un paio di auricolari TWS premium, due cavi di ricarica e una cover.

Qualcomm ha rivelato che fornirà quattro anni di aggiornamenti per lo smartphone.

Qualcomm

Smartphone