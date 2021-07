Nel dicembre 2020, Qualcomm ha rilasciato ufficialmente il suo ultimo processore di punta, lo Snapdragon 888. Questo chip è diventato rapidamente il processore preferito dalle aziende per gli smartphone di punta nel panorama Android dell'anno corrente.

Qualcomm Snapdragon 888: il preferito dagli OEM di telefonia

Ora, alla conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale (WAIC) del 2021, Meng Pu, presidente di Qualcomm China, ha tenuto un discorso dal titolo “Continuare a promuovere 5G+AI per lavorare insieme per costruire un futuro intelligente e connesso“. Secondo Mr. Pu, al momento ci sono più di 130 smartphone che utilizzano il SoC Snapdragon 888.

I device sono attualmente la piattaforma più popolare per il settore dell'intelligenza artificiale. La tecnologia AI di Qualcomm è arrivata alla sesta generazione, coprendo 1,5 miliardi di terminali in tutto il mondo. Inoltre, anche la tecnologia cloud AI si sta sviluppando rapidamente.

Nel suo discorso, Meng Pu ha affermato che Qualcomm è in grado di fornire un portafoglio di prodotti completo e ricco, in grado di soddisfare le esigenze di diverse applicazioni AI terminali, nonché le diverse soluzioni leader per l'AI cloud. La piattaforma mobile Snapdragon è più o meno sinonimo di un'eccellente esperienza di intelligenza artificiale.

I marchi leader che utilizzano il SoC Snapdragon 888 sono Xiaomi, OPPO e Vivo. Il suddetto chipset aggiorna la sesta generazione della tecnologia AI: questo si traduce in prestazioni più potenti e in un minor consumo energetico

Il chipmaker ha iniziato a supportare la tecnologia AI sulla piattaforma Snapdragon nel lontano 2016. Dopo diversi anni di sviluppo, il motore AI di sesta generazione è stato utilizzato sullo SD888 e supporta anche l'hub di sensori Qualcomm di seconda generazione.

Il chipset integra il processore Hexagon 780 ed è anche il primo acceleratore di fusione AI, che include tre parti e che possono condividere senza problemi carichi di lavoro accelerati:

Il primo è un acceleratore scalare, che migliora le prestazioni del 50%;

il secondo è l'espansione vettoriale, che supporta più tipi di dati;

il terzo è un acceleratore tensoriale, che viene utilizzato per l'elaborazione della matrice e raddoppia la densità di calcolo.

Con l'integrazione finale dei tre, l'Hexagon 780 raggiunge 26TOPS che aumentano l'efficienza energetica di ben tre volte.

Oltre alle potenti prestazioni, il motore AI di Snapdragon 888 presta attenzione anche alla riduzione del consumo energetico e al miglioramento della durata della batteria.

Il suo processore AI a basso consumo dedicato integrato può sfruttare la consapevolezza della situazione e combinarsi con nuove fonti di dati 5G. La combinazione di 5G, AI e cloud promuoverà fortemente l'innovazione e la crescita economica, consentirà nuovi modelli di business, nuovi servizi e nuove fonti di reddito e accelererà la trasformazione digitale di molti settori.

Inoltre, Mr. Pu afferma che Qualcomm fornisce soluzioni IoT a quasi 13.000 clienti in tutto il mondo.

