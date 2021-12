Snapdragon 8 Gen 1 vs Snapdragon 888+: cosa ci dicono i test?

Diversi test benchmark hanno messo in comparazione i processori Snapdragon 8 Gen 1 e Snapdragon 888+. Snapdragon 8 Gen 1 è il nuovo processore mobile di fascia alta presentato da Qualcomm a inizio mese ed è presente all'interno di Motorola Edge X30, il primo smartphone al mondo a farne uso (in ordine cronologico).

Ecco i risultati benchmark tra lo Snapdragon 8 Gen 1 e Snapdragon 888+

Partendo con AnTuTu v9, il nuovo SoC di Qualcomm ha raggiunto un punteggio superiore a 1 milione pari a circa il 12% in più rispetto al modello Snapdragon 888+ montato sullo smartphone Vivo X70 Pro+. Il test della CPU con Geekbench 5, secondo i dati raccolti, svelano che i risultati raggiunti dal processore in task single core e multi core sono praticamente gli stessi; è probabile che bisognerà attendere l'arrivo di Geekbench 6 per scoprire in realtà le prestazioni definitive del SoC.

L'incredibile differenza tra i due SoC la si registra con 3DMark Wildlife Stress Test, un benchmark che testa le prestazioni delle GPU: in questo caso la GPU presente sullo Snapdragon 8 Gen 1 è il 41% più potente dell'Adreno 660 disponibile sullo Snapdragon 888+.

In attesa dei test sul campo

Secondo MySmartPrice Motorola pecca di troppa “fretta” e di poca ottimizzazione del nuovo processore di Qualcomm; nonostante tutto, però, i risultati dei benchmark indicano che il nuovo processore è di gran lunga più prestante dell'ex serie di fascia alta, soprattutto per quanto riguarda la GPU. Come sempre i test benchmark ci raccontano solo una parte delle storia: bisognerà valutare come si comporterà il SoC nell'uso quotidiano durante le telefonate, l'utilizzo dei social, la registrazione dei video e molto altro. Solo allora avremo abbastanza dati a portata di mano per capire le qualità del processore.