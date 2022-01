Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen 2 è in cantiere

Qualcomm è uno dei principali protagonisti nel settore della produzione di chip. Il mercato di solito attende con impazienza l'arrivo dell'ultimo processore di punta del brand americano.

Qualcomm è al lavoro per il SoC di punta del 2022

Ora sappiamo, grazie ad una dichiarazione del CEO Cristiano Amon, che il SoC di punta di prossima generazione dopo lo Snapdragon 8 Gen1 si chiamerà Snapdragon 8 Gen2. Ha spiegato che il motivo per cui la designazione a tre cifre dei chip della serie Snapdragon 8 è stata cancellata è legato ad una maggiore semplificazione dei nomi dei prodotti in listino per i consumatori. Con il nuovo sistema, non è necessario identificare o confermare la dimensione dei numeri: gli utenti devono solo conoscere la generazione.

Tuttavia, non sappiamo quante generazioni ci saranno in una serie. Per quanto riguarda i prodotti inediti, Amon ha anche ribadito che il processore per PC progettato dal team acquisito di Nuvia sarà campionato nel 2022 e commercializzato nel 2023. Ha affermato che Nuvia è il miglior team di progettazione di CPU di Qualcomm. Il CEO ha anche ribadito che l'obiettivo di questo processore è riguadagnare il vantaggio in termini di prestazioni. Inoltre, il chip non solo offre buone prestazioni di intrattenimento, ma soddisfa anche esigenze commerciali o di livello aziendale.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

La CPU mantiene il design a tre cluster ed è perfettamente in linea con i precedenti leak. C'è un Prime Core con un core ARM Cortex-X2 con una velocità di clock di 3,0 GHz. Ci sono anche tre core prestazionali “di supporto” basati sul nuovo standard ARM Cortex-A710. Quelli funzioneranno a 2,5 GHz. Infine, abbiamo quattro core di efficienza che sfoggeranno anche il nuovo standard ARM Cortex-A510 a 1,8 GHz.

Nel complesso, la nuova CPU sarà il 20% più veloce di quella del Qualcomm Snapdragon 888. Ridurrà anche il consumo energetico fino al 30%. Questo è certamente un aggiornamento significativo. Il prossimo Xiaomi 12, ad esempio, sarà il 20 percento più veloce del suo predecessore.

Ora la prossima grande novità riguarda la parte GPU. Il nuovo chipset ha introdotto la nuova GPU Adreno 730 con un aumento delle prestazioni del 30% e un risparmio energetico fino a 25 grazie alla sua nuova architettura. Qualcomm ha sviluppato tre funzionalità Elite Gaming, una delle quali consentirà agli sviluppatori di trovare un equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. L'Adreno Frame Motion Engine consente alla GPU di eseguire il rendering di un gioco al doppio del frame rate utilizzando la stessa quantità di potenza. In alternativa, può mantenere lo stesso FPS riducendo della metà il consumo di energia.

Il set di nuove funzionalità include anche il rendering volumetrico di classe desktop. Viene utilizzato per effetti di luce drammatici, i raggi divini che i level designer sembrano amare così tanto. Un'altra novità è Variable Rate Shading Pro, un VRS basato su immagini che dovrebbe semplificare l'integrazione di VRS in più giochi. Secondo il chipmaker, ci sono già molte partnership con solidi sviluppatori di giochi per estrarre il meglio dal nuovo hardware.