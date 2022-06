Qualcomm: il processore del futuro sarà incredibile

Secondo quanto si apprende, sembra che il prossimo processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, sarà un chip incredibile dalla configurazione più unica che rara. Ma facciamo il punto delle indiscrezioni trapelate finora.

Poche settimane fa, il chipmaker americano ha svelato lo Snapdragon 8+ Gen 1, un SoC che alimenterà le ammiraglie Android della seconda metà dell’anno. Ora però si inizia a parlare del modello next-gen pensato per i flagship del 2023, lo Snapdragon 8 Gen 2.

Qualcomm: cosa sappiamo sul processore next-gen?

Come detto, il processore di punta del prossimo anno è già in cantiere e oggi, i primi dettagli su questa inedita soluzione sono già emersi online. Stando all’ultimo report di DGS (Digital Chat Station), il nome in codice del prossimo chipset sarà Kailua SM8550 e si dice che avrà un’architettura mai vista prima. Come per lo SD 8+ Gen 1, anche questo sarà realizzato da TSMC e non da Samsung Foundry. Si baserà su una configurazione 1+2+2+3 e non sulla classica 1+3+4.

Non di meno, ricordiamo che adesso, gli attuali SoC premum dell’azienda hanno un core X-? potentissimo, tre core medi e quattro per l’efficienza energetica. Il design a cluster è il più utilizzato finora.

Il core principale farà parte della generazione Makalu, così come gli altri due. Troveremo due core Matterhorn e tre Klein R1. Verosimilmente, ci aspettiamo:

Cortex X3;

due Cortex-A720;

due Cortex-A710;

tre Cortex-A510.

GPU Adreno 740.

Intanto, se state cercando un’ammiraglia con Snapdragon 8 Gen 1, vi consigliamo il Motorola Edge 30 Pro, un flagship che ha un rapporto qualità-prezzo unico al mondo, un design classico, una selfiecam super risoluta e un pannello con refresh rate da 144 Hz. Su Amazon lo trovate a 697,00€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.Il modello next-gen, il Motorola Edge 30 Ultra invece, sarà la prima ammiraglia al mondo con sensore fotografico ISOCEL HM1 da 200 Megapixel e SD 8+ Gen 1; arriverà a luglio.

