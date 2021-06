Le soluzioni IoT di nuova generazione di Qualcomm alimenteranno la segnaletica digitale, i palmari industriali e molto altro ancora, stando a quanto si evince dal comunicato ufficiale della compagnia.

Qualcomm: sette nuovi chipset per tanti ambiti IoT

Qualcomm, uno dei principali produttori di chip al mondo, ha annunciato sette incredibili prodotti progettati per applicazioni IoT. Stiamo parlando di prodotti pensati per una varietà di applicazioni, con diverse nuove tecnologie e un inedito design. Questi includono assistenza sanitaria connessa, segnaletica digitale, palmari industriali e altro ancora.

In cima al pacchetto c'è Qualcomm QCS8250, progettato per il digital signage, l'assistenza sanitaria connessa, la vendita al dettaglio e le applicazioni video per la collaborazione. Dispone inoltre del motore di intelligenza artificiale Qualcomm, dell'architettura CPU Qualcomm Kryo 585 e di un ISP per supportare fino a 7 telecamere in esecuzione contemporaneamente e in grado di codificare fino a una risoluzione 4K a 120 fotogrammi al secondo.

Progettati per l'assistenza sanitaria connessa, la gestione della logistica, la vendita al dettaglio, il magazzino e il trasporto sono QCM6490 e QCS6490. Per fornire connettività 5G in tutto il mondo, i chip sono stati ottimizzati per avere Wi-Fi 6E velocissimo per dispositivi abilitati IoT di alto livello.

Gli obiettivi principali dei QCM4290 e QCS4290 sono applicazioni IoT come palmari industriali, pannelli di sicurezza e telecamere. Le architetture che utilizzano sono la CPU Kryo260 e il Qualcomm AI Engine di terza generazione, che migliora le capacità della fotocamera dinamica, prestazioni potenti e ampie opzioni di connettività.

Infine, QCM2290 e QCS2290 sono progettati per applicazioni fotografiche, palmari industriali, vendita al dettaglio e tracciamento, con architettura CPU Cortex A53. Forniscono una soluzione conveniente in quanto vengono fornite prestazioni maggiori con capacità grafiche più elevate e come piattaforma entry-level.

Le soluzioni Qualcomm QCM2290, QCS2290, QCM4290, QCS4290, QCS8250 sono attualmente disponibili, mentre le soluzioni Qualcomm QCM6490 e QCS6490 dovrebbero essere disponibili nella seconda metà dell'anno corrente.

