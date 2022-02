Qualcomm sta recuperando terreno e punta a spodestare MediaTek

La quota di mercato dei processori per smartphone di Qualcomm sale al 30%, ma MediaTek è ancora in testa. Dopo esser salita al primo posto, quest'ultima sta mantenendo alto il suo primato nel settore.

Mentre la prima ha visto le sue spedizioni aumentare del 18%, le vendite della seconda hanno registrato un calo nel quarto trimestre del 2021.

Qualcomm vs MediaTek: la sfida si intensifica

Secondo una nuova ricerca di Counterpoint, il mercato globale degli AP/SoC per smartphone è cresciuto del 5% su base annua nel quarto trimestre del 2021. Non sorprende che la domanda di processori mobili per device 5G abbia continuato a crescere e ha rappresentato quasi la metà delle spedizioni totali di SoC durante il trimestre.

MediaTek ha guidato il mercato dei SoC per smartphone nel periodo da ottobre a dicembre con una quota del 33%. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, tuttavia, la quota di mercato del colosso taiwanese è diminuita del 4%. Le sue spedizioni sono diminuite anche a causa delle “correzioni di inventario” da parte degli OEM cinesi di smartphone.

Le spedizioni di Qualcomm sono cresciute del 18% nel quarto trimestre del 2021, grazie alla solida crescita nel segmento premium e al dual-sourcing dalle fonderie. Anche la quota di mercato globale è salita al 30% dal 23% dell'anno precedente. Ancora più importante, il chipmaker ha ottenuto una quota del 76% del totale delle spedizioni in banda base 5G, grazie alle forti vendite dei dispositivi della mela e dei flagship Android.

Commentando la performance di Qualcomm nel quarto trimestre, l'analista senior di Counterpoint, Parv Sharma, ha dichiarato: