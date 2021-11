Qual è il flagship Android più potente del mercato?

Black Shark 4S Pro è il nuovo campione AnTuTu di ottobre; questo terminale ha dimostrato di avere una potenza di fuoco senza paragoni.

Black Shark 4S Pro: il flagship Android re di AnTuTu

Mentre l'ottimizzazione del software è l'elemento di spicco che contribuisce a fornire fluidità ad un dispositivo, i benchmark sono ancora un ottimo modo per misurare la potenza allo stato puro. Le classifiche mensili di AnTuTu sono quindi qualcosa da prendere sul serio (anche se con le dovute accortezze) e quella del mese scorso mostra che il Black Shark 4S Pro è il nuovo campione in carica.

Il telefono da gioco è stato lanciato solo il mese scorso e ha superato il nubia Red Magic 6S Pro e l'iQOO 8 Pro con un punteggio di riferimento enorme di 875.902. In confronto, il Red Magic 6S Pro supera 856.179 mentre l'iQOO 8 Pro ha ottenuto 844.078 (tramite Revü Filippine).

Naturalmente, la differenza di circa 20.000 punti tra il 1° e il 2° posto è insignificante quando i punteggi massimi si avvicinano al milione. Ma è sufficiente per dichiarare il Black Shark 4S Pro come il telefono Android più potente che si possa comprare oggi sul mercato. In effetti, il suo punteggio supera persino quello di iPhone 13 Pro Max.

La quarta posizione in classifica è detenuta dal precedente leader Black Shark 4 Pro. Questo è alimentato dal vecchio Snapdragon 888. Il Black Shark 4S Pro, d'altra parte, gode del chip Snapdragon 888+, che è una versione leggermente overcloccata dello stesso. Il Black Shark 4 Pro è seguito dal Vivo X70 Pro+ e dall'Asus ROG Phone 5s.

Anche il campo di fascia media è dominato dai telefoni con SoC Qualcomm. Sette dispositivi su dieci in classifica sono dotati di chip della serie Snapdragon 7XX, mentre i restanti godono di processori MediaTek e Kirin. La classifica è guidata dall'iQOO Z5 con un punteggio di 565.462; segue a ruota lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G e lo Xiaomi Civi.