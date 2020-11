Restano poco tempo e poche unità, dunque chi ha in mente di regalare un drone quadricottero per Natale deve fare in fretta: sebbene siano molti i droni in sconto in questo inizio di Black Friday 2020, il modello Snaptain SP650 gode di uno sconto che arriva addirittura al 42%, rappresentando pertanto una delle opportunità più ghiotte in queste ore. Non a caso il drone risulta essere il più venduto della sua categoria: valida idea per Natale, sconto alto, costo ridotto e ore di sicuro divertimento non appena si potrà tornare all’aria aperta senza restrizioni.

Il drone che si controlla con la voce

La videocamera incorporata è in grado di effettuare riprese Full HD 1080p a 25 frame/secondo, mentre il quadricottero può essere controllato con la voce o con i gesti: “Puoi parlare per controllare la direzione di volo o posare davanti alla telecamera per attivare la funzione dello scatto di foto / video, aggiungendo divertimento al tuo volo”.

Gode di molteplici modalità di volo e di traiettoria, consentendo di gestirne i percorsi da smartphone. La batteria permette 12 minuti di volo, con possibilità di estensione a 24 con una ulteriore batteria extra. C’è tutto quel che serve per divertirsi e registrare al tempo stesso filmati da una prospettiva del tutto nuova e divertente. Il prezzo? 52,41 euro, con ben 37 euro di risparmio per chi sarà sufficientemente rapido.

Smartphone